Билеты уже в продаже: "Укрзализныця" анонсировала запуск первых поездов в Херсон, Крым и Мариуполь

"Укрзализныця" в честь освобождения Херсона от российской оккупации запускает продажу билетов на первые рейсы в деоккупированные украинские города.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Билет можно приобрести и хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а сразу же после деоккупации воспользоваться им.

"Вы просили — мы сделали! В честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе, запускаем билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города!. Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя", – говорится в сообщении.

Отмечается, как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом. Рейсы будет совершать легендарный "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.

В тоже время, билетами "Киев — Херсон" можно будет воспользоваться в ближайшее время. Оформить символический билет можно по ссылке.

"Все билеты благотворительные: средства от их продажи будут переведены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами. Спасибо нашим партнерам Gres Todorchuk за концепцию Херсона и верой в то, что скоро наши поезда вернутся на вокзалы всех украинских городов!", — добавляют в УЗ.

Освобождение Херсона из-под оккупации РФ

Украинская армия освободила Херсон из российской оккупации 11.11.2022 года. За несколько дней до этого руководство РФ заявило о решении вывести свои войска из города на левый берег Днепра. Но президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это не жест доброй воли или подарок РФ, чтобы освободить Херсон украинские военные проделали титаническую работу.

По данным Зеленского, по состоянию на вечер 12 ноября в Херсонской области Украина взяла под контроль 60 населенных пунктов.

В день, когда украинская армия вошла в Херсон, горожане, наконец, без страха смогли выходить на улицы. Радостные херсонцы аплодисментами встретили украинских Героев, люди не сдерживали слез и эмоций, они занимали украинских военных, поднимали украинский флаг, восклицали "Слава Украине", благодарили защитников за освобождение от российской оккупации.

Вместе с херсонцами плакали от счастья не только украинцы в разных населенных пунктах страны, но и весь мир. Например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас поздравила жителей Херсонщины с освобождением от российских оккупантов, сказав:

"Я тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода, как украинцы обнимают своих солдат, как поднимаются сине-желтые флаги".

Впрочем, из-за того, что оккупанты, убегая, миновали все вокруг и взрывали мосты, жителей Херсона призывают соблюдать осторожность и не проверять самостоятельно любые оставленные россиянами здания и предметы. По словам президента Зеленского, в Херсоне работают 10 групп взрывотехников, работает полиция, есть разные подразделения Сил обороны.

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