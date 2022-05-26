Билеты в концлагерь: Подоляк о раздаче российских паспортов в оккупированных регионах Украины

Билеты в концлагерь: Подоляк о раздаче российских паспортов в оккупированных регионах Украины

Российский паспорт в мире стал "меткой изгнанника", в то время как люди с украинскими документами могут свободно путешествовать по миру.

А потому раздача российских паспортов во временно оккупированных украинских регионах – это фактически билет в концлагерь.

Об этом в социальных сетях написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы ОП осудил раздачу Россией своих паспортов в Украине. Такие действия он назвал бессмысленными и бесперспективными с юридической точки зрения.

"Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Украинский паспорт в мире сегодня — символ храбрости и героизма. Российский паспорт — метка "изгоя". Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?", — подчеркнул Подоляк.

Любые попытки раздавать паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. паспорт в мире сегодня – символ храбрости и героизма. паспорт – метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь? – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 26, 2022

Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает незаконные действия по украинской территории. В среду, 25 мая, Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Также мировое сообщество осуждает насильственное издание паспортов находящимся на временно оккупированных территориях украинцам.

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