Билеты в концлагерь: Подоляк о раздаче российских паспортов в оккупированных регионах Украины

Российский паспорт в мире стал "меткой изгнанника", в то время как люди с украинскими документами могут свободно путешествовать по миру.
А потому раздача российских паспортов во временно оккупированных украинских регионах – это фактически билет в концлагерь.
Об этом в социальных сетях написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Советник главы ОП осудил раздачу Россией своих паспортов в Украине. Такие действия он назвал бессмысленными и бесперспективными с юридической точки зрения.
"Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Украинский паспорт в мире сегодня — символ храбрости и героизма. Российский паспорт — метка "изгоя". Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?", — подчеркнул Подоляк.
Любые попытки раздавать паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. паспорт в мире сегодня – символ храбрости и героизма. паспорт – метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 26, 2022
Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает незаконные действия по украинской территории. В среду, 25 мая, Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.
Также мировое сообщество осуждает насильственное издание паспортов находящимся на временно оккупированных территориях украинцам.
Читайте также:
- Оккупанты убили людей и уничтожили здания: установили генерала, который приказал обстрелять Запорожскую область
- Денежные выплаты попавших в плен военнослужащих могут получать члены его семьи
- Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область: за сутки ранены 14 человек, одна женщина погибла