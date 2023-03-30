Били и морально издевались: освобожденный из плена преподаватель из Мариуполя рассказал о жизни в оккупированном городе

В Кропивницком, в релоцированном из Мариуполя университете внутренних дел, огневую подготовку преподает майор Виктор Коваленко — полицейский, выдержавший пытки и не предавший Украину.

В начале войны мариупольский ВУЗ организованно эвакуировался из Донбасса. Охранять имущество заведения осталось три десятка офицеров-преподавателей. Выйти из окружения смогли не все.

Для курсантов – это не просто приветствие. Их герои имеют конкретные имена и фамилии, потому что спасали их из-под обстрелов и до последнего защищали имущество университета.

Это все, что осталось от полицейской академии Мариуполя. Курсантов организованной колонной вывезли из города. В университете остались дежурить три десятка педагогов. Они же помогали патрульной полиции и каждый день работали под обстрелами.

В середине марта из-за сильного обстрела добраться до университета Виктор не смог. Впоследствии узнал, что в разбомбленном помещении погиб его коллега – преподаватель Артем Галькевич.

Тогда офицер понял: нужно вывозить семью. Но в это время город уже был окружен оккупантами и мужчина попал в плен. Вместе с 24 украинцами выживал в шестиместной камере в Оленовке. Видел и слышал, как пытали других пленников, но, утверждает, именно его не избивали. Издевались морально.

“Это такое унижение человеческого достоинства, знаете, это даже хуже, чем какие-либо физические избиения или еще что-то. Когда тебя в туалет не выпускают несколько дней. Дадут тебе кусок хлеба, а ты думаешь есть его или нет. Потому что тебя в туалет никто не выпустит”, — вспоминает преподаватель Виктор Коваленко.

А через месяц его уволили. Офицер предполагает – помогли его бывшие, обманутые российской пропагандой выпускники, перешедшие на сторону окупантов. Через несколько дней он добрался до территории свободной Украины.

"Мы когда уехали, заехали и увидели наш блок-пост, наших ребят, ну это ощущение не передать… И сразу работать. Самое ценное, когда ты видишь своих детей, курсантов, очень тебя ждали. Понимаешь, что твоя жизнь не зря", — говорит Виктор Коваленко.

Теперь приобретенный в окруженном городе опыт передает будущим полицейским.

В настоящее время релоцированный университет обживается в Кропивницком. У каждого педагога и курсанта – собственная история потерь. Да и само заведение уже не в первый раз переселенец.

“Для нас нет ничего невозможного. Но Феникс с учетом того, что мы в четвертый раз восстанавливаемся. Это уже птица, которая сопровождает наше учебное заведение”, — подчеркивает ректор Донецкого государственного университета внутренних дел Сергей Вивитский.

Несмотря на гостеприимство Кропивницкого все мариупольцы: от педагогов до курсантов ждут одного вернуться в Мариуполь и начать там работу.

Напомним, что на Бахмутском направлении в течение последних нескольких дней несколько уменьшилось количество боевых столкновений.

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