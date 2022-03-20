Били и унижали: в Херсонской области российские оккупанты отпустили журналиста

Мужчина находился в плену оккупантов восемь дней.

Каховского журналиста Олега Батурина, которого удерживали российские оккупанты в плену в течение восьми дней, отпустили.

Об этом сообщил его друг Иван Антипенко.

"Говорил с ним, очень рад был услышать голос друга", – написал Иван.

На странице сестры Ольги Олег рассказал о пленении и издевательствах.

“Сильно похудел. Очень грязный. Усталый. 12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют", — написал Олег. Также он рассказал, что почти восемь дней 187 часов находился в плену.

"Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Но они четко знали, за что. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя убьют. Почти 8 дней я сидел с низко наклоненной или покрытой головой. Они опасались, что я могу увидеть их лица", — написал Олег Батурин.

Ранее стало известно, что в Новой Каховке пропал активист. Мужчина не выходит на связь.

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