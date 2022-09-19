Били и вырывали ногти: граждане Шри-Ланки рассказали о пребывании в российском плену

Российские оккупанты содержали в плену семерых граждан Шри-Ланки — шестерых мужчин и одну женщину. Иностранцев удалось освободить только после деоккупации Харьковщины. Как оказалось, россияне отобрали у пленных документы, вырывали ногти, избивали и кормили дважды в неделю.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов со ссылкой на слова граждан Шри-Ланки.

Семь граждан Шри-Ланки в начале полномасштабного вторжения находились в Купянске. Они испугались войны, но решили никуда не уезжать, а спрятаться. В мае иностранцы пытались пешком дойти до Харькова. Но на первом же блокпоста оккупантов их задержали, связали им руки, надели мешки на голову и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске.

Там шри-ланкийцев россияне содержали в бесчеловечных условиях, заставляли работать уборщиками.

"Женщину держали в карцере два месяца! Двоим из них отрывали ногти, одного били дверью по голове. Так как рашисты не общаются на английском, то иностранцы так и не поняли, что вообще россияне от них хотели, и за что их пытали. Единственное, что они поняли — россияне во время пыток говорили "money". Судя по этому, "вторая армия мира" требовала с задержанных иностранцев из Шри-Ланки деньги", — отметил Болвинов.

После деоккупации Волчанска иностранцы снова решили пойти в Харьков пешком. По дороге их встретил охранник гостиницы, которая дала людям убежище и сообщила об этом украинской полиции.

Следственное управление проводит следственные действия, допрашивает шри-ланкийцев в качестве потерпевших, и устанавливает все детали. Дипломаты рассказали эту историю посольству Шри-Ланки. Иностранцам полиция гарантировала безопасность и надлежащие условия проживания.

Как передает "Суспильне", 20-летний Дилужан Патхинажакан рассказал, что оккупанты кормили пленных дважды в неделю маленькими порциями: "Каждый день они давали нам возможность сходить в туалет на две минуты. Душ был раз в пять дней. На две минуты. Кормили нас очень мало. Дважды в неделю маленькими порциями".

По словам парня, они с друзьями даже не думали бежать из плена, ведь оккупанты были вооружены до зубов.

"Мы даже не думали убежать из плена. У них было много оружия, автоматов. Они приставляли нам ружья к телу, били автоматами. Они били нас, но не лечили. Не было никакой медицины. Мы очень благодарны украинской полиции, очень благодарны. Они дали нам одежду, еду, возможность сходить в душ", — говорит шри-ланкиец.

40-летний Аинкаранатхан Ганесамуртхи добавил, что россияне напивались, а затем заставляли пленных убирать за ними и избивали.

"Они били меня, били. Я не знаю почему. Каждое утро. Тащили меня за шкурку и говорили: идем, идем. Каждый день. В чем была проблема — не знаю", — вспоминает мужчина.

"Такие ужасы не могут быть в тишине, каждый должен знать об этом. Спасибо журналистам, которые сегодня вместе с нами посетили иностранцев, и расспросили их об этом все. Ни одно преступление рашистов не останется незамеченным, как бы их пропаганда не пыталась все перекрутить или спрятать", – подытожил Болвинов.

Ранее стало известно, из какой бригады военные, которых замучили оккупанты и зарыли под Изюмом.

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