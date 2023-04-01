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Били из артиллерии и минометов: оккупанты ранили мирного жителя Сумской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Били из артиллерии и минометов: оккупанты ранили мирного жителя Сумской области

В Сумской области произошло 117 "прилетов" в сутки / Фото: Сумская ОВА

Враг ежедневно атакует приграничные населенные пункты.

В пятницу, 31 марта, захватчики обстреляли четыре общины Сумской области. В результате атак из артиллерии и минометов ранен мирный житель.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Зноб-Новгородская община: совершен артиллерийский обстрел – 20 "прилетов";
  • Хотинская община: били из артиллерии – 25 "прилетов". В результате одного из обстрелов получил ранение житель Сумского района;
  • Белопольская община: враг сбросил 10 мин;
  • Эсманская община: обстрел из миномета.

Ранее мы сообщали, что в результате обстрела Запорожской области возникла огромная воронка на территории детского сада. В ловушке оказалась женщина с младенцем, потому взрывная волна согнула дверь их дома.

Напомним, в течение последних суток марта, российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов. Армия РФ более 20 раз обстреливала территорию Украины реактивными системами.

От обстрела погиб младенец и бабушка – семью уговаривали эвакуироваться из Авдеевки

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Дата публикации
Просмотры
138
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