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Били из авиации, реактивных систем и артиллерии: россияне массированно обстреляли Донецкую область (фото)

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Били из авиации, реактивных систем и артиллерии: россияне массированно обстреляли Донецкую область (фото)

Фото: Министерство внутренних дел Украины

В Донецкой области правоохранители задокументировали массовый обстрел области со стороны российских оккупантов.

По Донецкой области российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар. Полиция региона задокументировала 18 фактов нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, россияне за сутки обстреляли 11 населенных пунктов. Оккупанты вели огонь по городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Славянск, Угледар, Красногоровка, селах Карловка, Калиновка, Прасковьевка, Пречистовка, Тонечко.

Били русские из авиации, реактивных систем и артиллерии.

“Вражеские снаряды унесли жизни и травмировали гражданских жителей, разрушили дома. Среди пострадавших – ребенок в селе Пречистовка. Уничтожены и повреждены 13 гражданских объектов – 8 жилых домов, храм, промышленные производства, животноводческое предприятие”, — рассказали в МВД Украины.

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Напомним, что несмотря на активность врага в Донецкой области, Вооруженные силы полностью освободили Лиман и его контролируют, сегодня окончательно закрепляются в нем.

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