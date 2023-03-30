Били из минометов и артиллерии: оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области

В среду, 29 марта, захватчики обстреляли четыре общины в Сумской области. Россияне били из минометов и артиллерии. В регионе зафиксировали более 70 "прилетов" и выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: обстрелы из миномета и САУ – 40 "прилетов". Также оккупанты били из АГС – 29 выстрелов;

Зноб-Новгородская община: били из минометов – 4 "прилета";

Середино-будская община: обстрел из ствольной артиллерии – 2 "прилета";

Шалыгинская община: 12 "прилетов" из ствольной артиллерии.

Обошлось без потерь и разрушений.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", – говорится в сообщении.

Оперативная обстановка в пограничных регионах контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено, говорят военные.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области в результате обстрелов россиян произошло два пожара. Загорелось, в том числе, помещение на территории частного дома.

Обстрелы 29 марта: под ударом четыре области Украины