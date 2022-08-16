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Били из РСЗО в течение нескольких часов: оккупанты обстреляли Орехов, есть раненые, одни человек погиб

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Били из РСЗО в течение нескольких часов: оккупанты обстреляли Орехов, есть раненые, одни человек погиб

В результате вражеской атаки разрушены жилые дома.

Российские оккупанты 16 августа из РСЗО обстреляли город Орехов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня массированному обстрел подвергся город Орехов. Враг бил из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов. Погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе трое из них работники энергокомпании, восстанавливавшие сети", — написал он.

Глава области добавил, что в результате вражеской атаки разрушены десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 174-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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