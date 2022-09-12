Били из танков, боевых машин и артиллерии: оккупанты вели обстрелы почти по всем направлениям

На Южно-Бугском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 12 сентября.

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Где именно велись обстрелы:

на Харьковском направлении – в районах Константиновки и Удов;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Старый Караван, Славянск, Татьяновка, Пискуновка, Райгородок и Кривая Лука;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселое, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Раздолевка;

на Авдеевском направлении — возле Красногоровки, Марьинки, Водяного, Первомайского и Новомихайловки;

на Новопавловском направлении – в районах Никольского, Пречистовки, Великой Новоселки и Угледара;

на Запорожском направлении — в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Времовка, Малиновка, Зеленый Гай, Малые Щербаки и Свободное Поле.

На Южно-Бугском направлении оккупанты вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел воздушную разведку БпЛА – совершил 56 вылетов.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

Интервью с бойцом, который один из первых дошел до границы с Россией

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