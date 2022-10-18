"Били каждое утро и каждый вечер": освобожденные из российского плена украинки поделились, что пережили в неволе

Освобожденные из российской неволи украинки, которые в рамках обмена 17 октября вернулись на Родину, рассказали о плену.

Об этом женщины рассказали "Радио Свобода".

По их словам, находясь в плену, их регулярно подвергали пропаганде и лжи. Например, россияне рассказывали пленным украинкам, что "они не нужны государству" и якобы "никто не собирается их освобождать".

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"Говорили: "Что Украина тебя не хочет", "что ты никому не нужен". Над нами издевались. Нас избивали. Они изверги, просто изверги. Женщин избивали. Больше всего женщин избивали их женщины. Нас из камеры выводили каждое утро и каждый вечер считать и нас били. На Валуйках (город в РФ – Ред.) нас не били, но там морально издевались", – рассказывает одна из украинок.

Также, как рассказали освобожденные, россияне пытались сломать украинок. Женщин, имеющих родные на временно оккупированных территориях, враг заставлял получать российское гражданство, предлагали сотрудничество, но согласия не получили.

"Издевались, как могли. Это фашисты, больше я ничего не скажу. Сами подумайте, кто эти люди и люди ли они вообще", — добавила другая уволенная украинка.

Напомним, 17 октября прошел еще один масштабный обмен военнопленными с РФ. Украина освобождена из российского плена 108 женщин.

Президент Владимир Зеленский сообщил подробности об освобождении женщин из российского плена и рассказал, кого именно удалось вернуть.

Среди освобожденных из российского плена и военная медик Виктория Обедина, которую оккупанты разлучили с 4-летней дочерью Алисой в День матери в мае этого года. Тогда женщину отправили в фильтрационный лагерь в фейковой "ДНР", а ребенок уехал с родственниками в Запорожье.

К слову, последний обмен пленниками из РФ состоялся 21 сентября. Тогда из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев.

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