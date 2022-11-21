Били по гражданским объектам: глава Сумской ОВА показал последствия обстрела РФ одного из сел (фото)

Российские оккупанты 20 ноября обстреляли одно из сел Белопольской громады.

Последствия вражеской атаки показал глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"На фото — последствия вчерашнего обстрела села Рыжевка, Белопольской громады. Враг нанес удары по гражданским объектам. Магазин, дом культуры, пекарня разбиты после минометного обстрела из России. 22 "прилета" были по населенному пункту", – написал он.

Руководитель ОВА добавил, что также повреждены электролинии и газопровод, ремонтные бригады устраняют последствия обстрелов.

Стоит отметить, что враг постоянно обстреливает приграничные громады Сумской и Черниговской областей с территории РФ.

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Напомним, российские оккупационные войска ударили ракетой С-300 в 2-этажный многоквартирный дом в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области, есть погибшая и пострадавшие. К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере два человека получили ранения. Спасатели еще разбирают завалы.

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