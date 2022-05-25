"Били по пяткам и наступали на голову" — художник из Киевщины вспомнил, как оккупанты допрашивали его и издевались

В первый месяц широкомасштабного российского вторжения в Украину оккупанты замучили десятки людей в Киевской области, многих из которых до сих пор не могут найти.
Житель Киевской области Иван, которому удалось уцелеть, рассказал о зверствах оккупантов в отношении мирных людей.
Об этом рассказала журналистка проекту Bihus.Info "24 канала".
Отмечается, оккупанты похитили художника Ивана на улице и начали допрашивать относительно позиций Вооруженных Сил Украины. Несмотря на то, что он был без оружия, представился художником и не владел нужной информацией, россияне жестоко издевались над ним и держали в погребе. В плену оккупантов он пробыл три дня.
"По коленям били, по пяткам били, по локтям, наступали на голову. Один раз стрельнули прямо в погребе и говорили: "Ой, смотри, я что-то промахнулся". Так пугали они", – вспомнил Иван.
Иван говорит, что пережил пытки и смерть другого пленника. Наконец мужчина решился убежать. Судьба третьего мужчины, находившегося в подвале – неизвестна.
Напомним, издание The Guardian сообщило, что Россия использовала в Киевской области запрещенное оружие.
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