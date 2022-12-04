Били прикладом автомата: оккупанты почти два дня продержали в заложниках людей на блокпосту в Васильевке

Российские захватчики почти два дня продержали в заложниках гражданских людей, пытавшихся проехать через вражеский блокпост в Васильевке. В пятницу, 2 декабря, оккупанты заставили людей, которые ехали из Запорожья поддержать близких в оккупации, в минусовую температуру ночевать на обочине дороги.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Но продолжением этого террора стал очередной террор. Из гражданских, которые на морозе ночевали в Васильевке, 8 авто так и не пустили", — сообщил мэр.

По его словам, некоторых людей сразу депортировали в сторону Запорожья. А некоторых "покатали" – сначала повезли в комендатуру оккупированного Мелитополя, а затем вернули обратно в Васильевку.

"Ко всем людям орки применили тотальный осмотр, проверяли слишком нервно. К отдельным мирным безоружным жителям применили физическую силу – били прикладом автомата. При этом все в стиле рашистов: никаких объяснений – только грубый разговор и насилие. После двух дней беспричинного террора люди были вынуждены вернуться в Запорожье", — рассказал мэр Мелитополя.

Ситуация в Запорожской области

По данным Генштаба, оккупанты выводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят эвакуацию коллаборантов. Так, из временно захваченной Михайловки выехали вражеские подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.

В поселке Мирное, расположенном неподалеку от оккупированного Мелитополя, агрессоров планируют разместить в доме, где живут мирные жители.

2 декабря ВСУ нанесли удар по российским оккупантам неподалеку от села Терпение в Мелитопольском районе, в результате чего враг понес потери.

В Запорожской области оккупанты после каждого взрыва обыскивают дома, забирают в плен за украинскую символику или оружие.

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