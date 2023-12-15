"Били прикладом по голове, пока человек не умолкал": заключенный Оленевки раскрыл детали пыток в российском плену

Во время обмена воина удивило, как выглядели после плена в Украине россияне.

Константин Кожекин, воин бригады специального назначения "Азова", прошел бои на "Азовстали", плен, был свидетелем теракта в Оленовке. Об обмене и возвращении домой никто из бойцов не знал.

Об этом он рассказал в интервью "Эспрессо".

Дорога длилась почти сутки, а за это время пленным даже не разрешили ни разу воспользоваться туалетом.

“Нас вывели, раздели, обыскали, а через несколько часов пригнали КамАЗы и погрузили нас туда. В буквальном смысле нам завязывали полностью руки, глаза и забрасывали друг на друга в КамАЗы. А сверху бросали наши вещи. Если люди начинали кричать, что им плохо, или они не могут дышать, русские шли по нам, в прямом смысле слова, не снимая берцов и били прикладом по голове, пока человек не умолкал. Такой метод был», — говорит бывший пленник.

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Во время самого обмена воина удивило, как выглядели после плена в Украине россияне. Они шли с пакетами пищи, с бутылочками воды и с откормленными лицами, хорошо укомплектованы и в очень хорошем физическом состоянии, в отличие от "азовцев".

После плена воины продолжили свою борьбу за независимость. Теперь говорят, что победа обязательно будет, но к ней нужно стремиться.

«Прежде всего и самое важное — надо осознать, что война будет долгой и изнурительной, поэтому все привыкать должны жить в условиях войны. Считаю, что каждый мужчина в Украине пройдет боевые действия и будет вовлечен в войну. Всем остальным также не забывать, что в условиях долгой и изнурительной войны мы будем жить очень долго”, — резюмировал воин.

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