Били, пытали и употребляли спиртное: местные шокировали деталями оккупации россиянами Харьковщины

Российские оккупанты на Харьковщине употребляли спиртное, запугивали местных и избивали их.
Россияне, временно оккупировавшие Харьковщину, издевались над местными жителями и употребляли спиртное.
Об этом пишут в канале "Free Дом. Life".
По словам местных, оккупанты в селе Казачья Лопань выпивали, избивали местных, носились по улицам на машинах. Русские пытали людей — били их током, бросали в "яму", засовывали в нос тряпки, заранее пропитанные неизвестным раствором, а также поджигали их.
"Нас полгода запугивали, что Украина убивает, заходит в поселки, убивает людей, гранаты бросает в погреба", – сказал местный житель.
Он также добавил, что оккупанты испугались приближения ВСУ, поэтому они запугивали местных и говорили, что украинские войска зайдут и отрежут им головы.
Напомним, что в Киеве женщина передавала России координаты для ракетных ударов.
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