Били, резали и насиловали: жуткая история 75-летней учительницы из-под Херсона об ужасах оккупации

Жительница Миролюбовки, которое расположенное недалеко от Херсона, рассказала ужасы, творимые российскими военными во время оккупации населенного пункта. 75-летняя учительница Людмила Мимрикова рассказала, как оккупант зверски ее насиловал в собственной гостиной.

Свою историю женщина рассказала BBC News.

Боевики из террористических "ЛНР", "ДНР" терроризировали население

Людмила – женщина лет 75, вдова. До выхода на пенсию работала учительницей истории, в деревне ее хорошо знают. В начале года она не верила, что Путин нападет на Украину. Россияне прибыли 24 марта. Первые, по словам Людмилы, приехавшие через Крым, вели себя хорошо. На войнах часто солдаты на передовой более дисциплинированы, чем идущие за ними тыловые войска. Терроризировали село, требовали водку и вино, воровали машины и горючее, грабили дома боевики, воспитанные сепаратистскими режимами в Луганске и Донецке. Они забирали мужчин в мешках на голове, пытали – по крайней мере, в одном случае до смерти.

Людмила говорит, что российские военные, которые и сами были достаточно страшными, "не считали ополченцев людьми". Те, кто должен быть союзниками, ссорились, устраивали пьяные драки и даже перестрелки.

Оккупант поиздевался и изнасиловал 75-летнюю женщину

Через месяц оккупации у Людмилы была возможность выехать с дочерью Ольгой на территорию, которую контролировало правительство Украины. Но, несмотря на мольбы Ольги, она отказалась переехать в безопасное место. Когда Ольга и ее близкая подруга, жившая неподалеку, уехали, Людмила осталась одна. Ночь на 13 июля Людмила запомнила на всю жизнь.

"В половине одиннадцатого я услышала очень громкий стук в свое окно. Мое тело сжалось. Кто это мог быть? Мое лицо, тело, ноги, руки парализовал страх. Я закрыла все окна, но одно из них было еще немного открыто. Я увидела. сквозь него солдата.Я колебалась, пускать ли его.Смогу ли я чем-то его ударить?Смогу ли я с ним справиться?.Когда я открыла дверь, он сразу ударил меня кулаком по лицу.Выбил мне два зуба и сломал нос.Я была вся в крови.. Он начал бить меня прикладом автомата в грудь, по голове. Я не понимала, что сделала не так. Он схватил меня за волосы. После этого я две недели не могла проглотить воды. Потом он снял с меня одежду и изнасиловал. Он порезал мне живот. У меня до сих пор остались шрамы на животе. Глубокие еще не зажили, меньшие порезы зажили", - вспомнила жуткую историю Людмила.

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"Я попрощалась с детьми, с внуками, с правнуками, я уже не думала, что останусь в живых"

По мнению Людмилы, ее насильник был из сепаратистов, которому было около 60 лет. По ее словам, он уже был у нее дома, воровал дизель, а потом приводил оставшихся там солдат, пока она не уговорила их уйти.

Насильник требовал табака и избивал ее автоматом из-за того, что у нее не было табака. Он открыл огонь, пули летели во все стороны комнаты. Людмила ждала смерти. Она думала о своей семье. Женщина рассказывает, что он оставался в доме до 05:20 на следующее утро. Затем он сказал, что если она расскажет о случившемся, он вернется, чтобы убить ее. Она осталась у соседей, объяснив свои травмы упавшим в подвал.

Через четыре дня после изнасилования она вместе с другими жителями поселка смогла добраться до соседнего города, все еще оккупированного россиянами, но подальше от нападающего, а оттуда ей удалось пересечь линию фронта. Она вернулась к своей дочери и семье.

Раньше рассказывали, как советские солдаты зверски и безнаказанно насиловали немецких женщин.

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