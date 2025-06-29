Били током по открытым ранам: боец, которому на теле выжгли "слава России", про плен

Военный 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Переверзев / © Telegram-канал UNITED24

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Военный 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Переверзев, которому в российском плену выжгли на теле надпись «Слава России», рассказал о том, как пережил пытки, принудительную госпитализацию и жизнь в российской колонии.

Об этом говорится в его интервью United24.

Андрей попал в плен в феврале 2024 года. Боец получил тяжелые травмы. В какой-то момент он даже подумал, что ему взрывом оторвало ноги, ведь он их не чувствовал. Бравшие его в плен оккупанты также удивлялись, как ему удалось выжить. Тем не менее, «соболезнования» россияне выразили в характерной для них манере — ударили тяжело раненого мужчину по голове пятилитровой пластиковой бутылкой для воды.

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«„Это было их „добро пожаловать“», — говорит Андрей.

Военный рассказывает, что когда он вторично очнулся, его начали допрашивать. Узнав, из какого подразделения боец, россияне начали его пытать. «Когда они узнали, из какого я подразделения, это действительно разозлило их. Они были взбешены», — говорит Андрей.

Пытка продолжалась до утра следующего дня. В течение этого времени россияне били украинца током по открытым ранам. Далее его отправили в госпиталь, где провели операцию. Именно там Андрею нанесли эту надпись «Слава России».

Боец отмечает, что сначала ничего не знал об этой надписи, пока не пришла российская медсестра. «Не волнуйся, когда вернешься домой, перекроешь это татуировкой или еще чем-нибудь».

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Андрей тогда не понял, о чем она говорит. Впервые он увидел выжженную надпись, когда ее перевели в обычную палату: «Я посмотрел и ахнул. […] Я сказал: „Вы все подонки. Я застрелю вас всех „Они ничего не сделали, только избили меня“. Военный предполагает, что надпись сделала хирург с помощью, вероятно, медицинского паяльника.

Военный рассказывает, что его мотивировало выжить обещание 9-летней дочери: несмотря ни на что вернуться домой. Теперь он планирует вернуться служить, если врачи разрешат ему это.

«Я хочу продлить службу. Однако все зависит от того, как пройдут операции, и что врачи скажут после этого. Можно ли мне будет носить вес, одевать броню и т.п. Если все будет хорошо, я вернусь», — подытожил защитник.

Ранее в ГУР подтвердили подлинность жуткого фото военнопленного с выжженной на коже надписью «Слава России».

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После огласки врачи принялись помочь украинскому защитнику, освобожденному из плена, убрать из тела надпись «Слава России».

Также врачи шокировали, кто мог сделать надпись «Слава России» на теле пленника.