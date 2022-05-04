Били управляемыми ракетами: войска РФ за сутки нанесли почти полсотни авиаударов по объектам в Украине — Минобороны

Били управляемыми ракетами: войска РФ за сутки нанесли почти полсотни авиаударов по объектам в Украине — Минобороны

Командование войск РФ пытается усилить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Оккупационные войска Российской Федерации вчера нанесли около полусотни авиаударов по объектам в Украине, в том числе управляемыми авиационными ракетами.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

Спикер отметил, что к нанесению авиационных ударов по объектам в Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях противник привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию.

”Нанесены почти полсотни авиационных ударов, в том числе с применением управляемых авиационных ракет. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков крылатых ракет воздушного базирования с воздушного пространства над акваторией Каспийского моря по объектам на территории Украины с целью повреждения транспортной инфраструктуры нашего государства”, — заявил Мотузяник.

По данным Минобороны, командование российских войск пытается усилить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также развить наступление на отдельных участках в Запорожском и Криворожском направлениях.

"С этой целью противник производит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", — подчеркнул Мотузяник.

Напомним, вечером 3 мая российские войска обстреляли ракетами ряд регионов Украины.

По данным "Укрзалізниці", оккупанты нанесли ракетные удары по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. По предварительным данным, среди железнодорожников или пассажиров поездов не было.

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