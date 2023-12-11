Били в течение нескольких часов: власти сообщили трагические новости после обстрела Херсона

Российские войска днем, 11 декабря, обстреляли Херсон. Один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"Погибший — мужчина 69 лет. В момент вражеской атаки находился в помещении. Раненый — мужчина 59 лет. В настоящее время он госпитализирован. Также в больницу доставлен 34-летний мужчина. Ранение он получил около 12.30 в Днепровском районе Херсона. Сейчас травмированного дообследуют врачи", – написал он.

Херсонская областная прокуратура также сообщила, что войска РФ обстреливали громаду в течение нескольких часов. Российский снаряд попал в летнюю кухню в одном из селений Херсонской громады. Из-под завалов спасатели достали раненую женщину и деблокировали тело погибшего мужчины.

Ранее сообщалось, что оккупанты с самого утра обстреливали Херсон.

В течение суток на Херсонском направлении российская армия из артиллерии обстреляла Тягинку, Ивановку, Антоновку и Херсон.

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