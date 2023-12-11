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Били в течение нескольких часов: власти сообщили трагические новости после обстрела Херсона

Били в течение нескольких часов: власти сообщили трагические новости после обстрела Херсона

Последствия вражеских ударов по Херсону

Во время атаки погиб мужчина.

Российские войска днем, 11 декабря, обстреляли Херсон. Один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"Погибший — мужчина 69 лет. В момент вражеской атаки находился в помещении. Раненый — мужчина 59 лет. В настоящее время он госпитализирован. Также в больницу доставлен 34-летний мужчина. Ранение он получил около 12.30 в Днепровском районе Херсона. Сейчас травмированного дообследуют врачи", – написал он.

Херсонская областная прокуратура также сообщила, что войска РФ обстреливали громаду в течение нескольких часов. Российский снаряд попал в летнюю кухню в одном из селений Херсонской громады. Из-под завалов спасатели достали раненую женщину и деблокировали тело погибшего мужчины.

Ранее сообщалось, что оккупанты с самого утра обстреливали Херсон.

В течение суток на Херсонском направлении российская армия из артиллерии обстреляла Тягинку, Ивановку, Антоновку и Херсон.

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