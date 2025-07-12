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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Бить по России будет чем: какое оружие Германия пообещала Украине

В Германии пообещали «трехзначное число» дальнобойных ракет для ВСУ.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ до конца июля получат первые дальнобойные ракеты

ВСУ до конца июля получат первые дальнобойные ракеты / © Getty Images

Уже к концу июля 2025 года на вооружение сил обороны Украины поступят первые дальнобойные ракеты, финансирование изготовления которых взяла на себя Германия.

Об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил генерал-майор бундесвера Кристиан Фрейдинг.

По его словам, соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины было заключено недавно. Сама программа финансирования производства дальнобойных ракет была инициирована в конце мая.

Фрейдинг отметил, что в ближайшие месяцы количество таких ракет будет представлено трехзначным количеством. Это значительно усугубит украинскую ПВО и военные возможности.

«Это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и украинские возможности в ближайшие недели и месяцы», — сказал он.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне позвонил по телефону Трампу с просьбой разблокировать перехватчики Patriot, которые были остановлены на пути в Украину.

Мерц заявил о готовности Германии купить батареи Patriot в США и передать их Украине.

Немецкие представители подчеркивают, что Германия уже предоставила Украине значительную часть своих ракет Patriot, возможно даже больше, чем США в относительном выражении.

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