- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 522
- Время на прочтение
- 1 мин
Бить по России будет чем: какое оружие Германия пообещала Украине
В Германии пообещали «трехзначное число» дальнобойных ракет для ВСУ.
Уже к концу июля 2025 года на вооружение сил обороны Украины поступят первые дальнобойные ракеты, финансирование изготовления которых взяла на себя Германия.
Об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил генерал-майор бундесвера Кристиан Фрейдинг.
По его словам, соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины было заключено недавно. Сама программа финансирования производства дальнобойных ракет была инициирована в конце мая.
Фрейдинг отметил, что в ближайшие месяцы количество таких ракет будет представлено трехзначным количеством. Это значительно усугубит украинскую ПВО и военные возможности.
«Это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и украинские возможности в ближайшие недели и месяцы», — сказал он.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне позвонил по телефону Трампу с просьбой разблокировать перехватчики Patriot, которые были остановлены на пути в Украину.
Мерц заявил о готовности Германии купить батареи Patriot в США и передать их Украине.
Немецкие представители подчеркивают, что Германия уже предоставила Украине значительную часть своих ракет Patriot, возможно даже больше, чем США в относительном выражении.