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Биткоин упал до 41 тысяч долларов после сообщения о пожаре на Запорожской АЭС

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Биткоин упал до 41 тысяч долларов после сообщения о пожаре на Запорожской АЭС

Associated Press

Самая большая криптовалюта упала на 2,4%.

На фоне новости о пожаре, возникшем из-за обстрелов российских оккупантов, на Запорожской атомной станции стоимость биткоина снизилась до $41 093.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Продолжающийся геополитический конфликт и макроэкономическая неопределенность могут привести к сохранению волатильности", — сказал Шон Фаррелл, глава отдела стратегии цифровых активов.

  • Самая большая криптовалюта упала на 2,4% — до $41 093.
  • Второй по величине эфир подешевел на 4,1% — до $2691.

Ранее стало известно, что азиатские фондовые рынки понесли серьезные потери, в то время как цены на нефть подскочили. На это повлияло сообщение о пожаре на Запорожской АЭС, который обстреляли российские оккупанты.

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