Битва в Черном море: какие корабли РФ потопили и повредили ВСУ с февраля 2022 года

Военный флот Украины по численности и технической составляющей значительно уступает флоту РФ, однако российские корабли больше не властвуют в море. Согласно данным корреспондентов Military Media Center, деятельность которых координирует Минобороны Украины, в настоящее время основные усилия оккупантов в Черноморской и Азовской операционных зонах сосредоточены на совершенствовании систем противодиверсионной обороны пунктов базирования сил. То есть, российские корабли не чувствуют себя в безопасности, даже скрываясь в пунктах дислокации флота, в том числе и в Севастопольской бухте. Ведь Украина не только смогла предотвратить высадку российского десанта, но и успешно уничтожила достаточное количество кораблей РФ, почти не имея при этом собственного военного флота.

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, единственная тактика, позволяющая российским кораблям чувствовать себя хоть в какой-то безопасности – это постоянно маневрировать.

Тем временем Черноморский флот РФ продолжает окрашивать корабли, чтобы защититься от морских дронов.

ТСН.ua предлагает вспомнить о самых больших потерях оккупантов в море.

Уничтожение крейсера "Москва"

Ракетный крейсер "Москва" был крупнейшим кораблем Черноморского флота РФ и принадлежал к трем кораблям дальнего океанического плавания проекта 1164 года "Атлант", которые были созданы для уничтожения авианосных групп противника.

Вечером, 13 апреля 2022 года, украинские военные нанесли по российскому крейсеру удар крылатыми ракетами "Нептун" в районе острова Змеиный и нанесли ему серьезные повреждения. Вечером, 14 апреля, Министерство обороны России сообщило, что крейсер затонул во время буксировки в порт назначения.

Примерная стоимость крейсера "Москва" составляла 750 миллионов долларов.

Потеря корабля такого класса для России имеет значение до сих пор – не только с статусной точки зрения, но и сугубо с военной. В дальнейшем это позволило перейти к освобождению острова Змеиный.

Горящий крейсер "Москва". Апрель 2022. Фото: oryxspioenkop.com

В ходе этой операции ВСУ потопили спасательно-буксирное судно "Василий Бех"

17 июня 2022 года пресс-служба Военно-морских сил Украины заявила, что ВСУ нанесли удар по спасательному буксиру Черноморского флота РФ "Спасатель Василий Бех". По судну, перевозившему вооружение, боеприпасы и российских моряков на захваченный оккупантами остров Змеиный ударили двумя ракетами Harpoon.

Не прошли мимо удары и большие десантные корабли . В частности, "Саратов" затопили в оккупированном Бердянске, также два ВДК получили повреждения — "Новочеркасск" и "Цезарь Куников".

. В частности, "Саратов" затопили в оккупированном Бердянске, также два ВДК получили повреждения — "Новочеркасск" и "Цезарь Куников". В 2022 году Россия также потеряла катера "Раптор", "Серна", буксир "Василий Бех" и еще несколько неизвестных судов.

Несколько кораблей были повреждены: ракетный корабль "Самум", десантные корабли "Новочеркасск" и "Цезарь Куников", патрульный корабль "Василий Быков", тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

ракетный корабль "Самум", десантные корабли "Новочеркасск" и "Цезарь Куников", патрульный корабль "Василий Быков", тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров". Многофункциональное судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – Вооруженные силы Украины подвели вражеский корабль ракетой "Нептун", в результате он загорелся. По данным СМИ, судно везло на остров Змеиный подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы. Поврежденное судно отбуксировали в Севастополь.

" Иван Хурс " — разведывательный корабль Черноморского флота РФ был атакован рано утром 24 мая недалеко от берега Турции. Минобороны РФ утверждало, что все подводные дроны были уничтожены огнем с корабля.

По этому случаю британские эксперты из Naval News писали, что корабль "Иван Хурс", вероятно, был атакован в 140 км к северо-востоку от Босфора. Было отмечено, что на опубликованных ранее кадрах видно, как российский корабль атаковал маневрирующий беспилотник из пулемета — вероятно, 14,5 мм оружия, в результате чего дрон взорвался.

Десантный корабль "Новочеркасск"

Большой десантный корабль "Новочеркасск" – в ночь на 26 декабря ВСУ атаковали корабль Черноморского флота "Новочеркасск".

В Воздушных силах сообщили, что большой десантный корабль "Новочеркасск" атаковали крылатыми ракетами по тактической авиации около 02:30.

"Новочеркасск" предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и перебрасывание морем войск и грузов. Способен транспортировать разные виды бронетехники, включая танки.

Справка:

"Новочеркасск" – крупный десантный корабль (ВДК) проекта 775, который строила для СССР социалистическая Польша с 1975 по 1991 годы с учетом возможности проведения операций в океане.

Точно такой же украинский корабль "Константин Ольшанский" оккупанты захватили в Крыму в 2014 году.

Подлодка "Ростов-на-Дону"

В ночь на 13 сентября 2023 года во временно оккупированном Севастополе была поражена российская дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

Информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Подлодка проекта 636.3 Варшавянка Ростов-на-Дону вошла в состав 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России только в 2014 году.

Примерная цена субмарины составляет 300 млн долларов.

Оккупанты умалчивают потери

13 сентября Минобороны РФ после многочисленных ночных взрывов в пока оккупированном Севастополе подтвердило повреждение двух своих кораблей.

Единственным уточнением, которым ограничилось российское оборонное ведомство, было упоминание о том, что оба судна находились на ремонте.

Называть, какие корабли не выдержали ночной атаки, в Минобороны России не стали.

Так, сначала была информация, что серьезные повреждения получил большой десантный корабль (ВДК) "Цезарь Куников" или однотипный "Новочеркасск".

По другой версии, которая получила наибольшее распространение, под удар мог попасть ВДК проекта 775 "Минск."

Второе пораженное судно – это, вероятно, дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону", являющаяся носителем ракет Калибр KILO.

Ракетный катер "Ивановец"

В ночь на 1 февраля воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины потопили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Разведчики говорят, что в результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением — "Ивановец" дал крен на корму и затонул.

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По предварительной информации, поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве успеха не имела.

Стоимость одного катера составляет около 60-70 миллионов долларов, он предназначен для уничтожения боевых надводных кораблей, десантных и транспортных средств и судов, а также для прикрытия своего флота от угроз. По данным ВМС, у россиян было только три таких катера.

В Севастополе затонул российский сторожевой корабль "Тарантул"

Украинские партизаны обнаружили во временно оккупированном Севастополе затонувший российский корабль типа "Тарантул". Предварительно, его поразили морскими дронами.

Об этом пишет партизанское движение "Атеш".

"Агенты "Атеш" во время разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, вероятно, его подбили во время атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов.

Уничтожение "Цезаря Куникова"

Утром, 14 февраля 2024 года, СМИ начали публиковать информацию, что дроны Главного управления разведки подвели российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Это произошло в акватории Черного моря. Позже информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Операцию провели украинские разведчики во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В ГУР отмечают, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Уничтожение корабля "Сергей Котов"

Сегодня, 5 марта, Главное управление разведки Минобороны Украины официально сообщило, что спецподразделение "Group 13" потопило российский патрульный корабль "Сергей Котов" дронами Magura V5.

В Сети уже распространяется видео атаки беспилотных дронов, и в качестве экипажа пытается отбить атаку. Но удары в корма, правый и левый борт привело к тому, что "Сергей Котов" пошел ко дну.

Корабль "Сергей Котов" являлся новейшим кораблем проекта 22160 в составе Черноморского флота РФ. Он поступил в строй только 30 июля 2022 года. Российский флот имеет еще три корабля того же проекта "Дмитрий Рогачев", "Василий Быков" и "Павел Державин".

В РФ позиционируют корабль как первый с применением модульной концепции вооружения, что должно позволить его переоборудовать в другие ракеты при ремонте.

Однако такие намерения не реализовались. Сначала проект предусматривал германские двигатели V-20 от MTU. Его получил только "Василий Быков", а другие корабли получили российский ДРРА-6000 из-за санкций за войну против Украины

В настоящее время корабельный состав крупных десантных кораблей РФ в Черном море состоит из восьми кораблей:

"Петр Моргунов" (ПФ РФ)

"Николай Фильченков" (ЧФ РФ) и "Орск" (ЧФ РФ)

"Ямал" (ЧФ РФ), "Азов" (ЧФ РФ), "Королев" (БФ РФ) "Калининград" (БФ РФ), "Георгий Победоносец" (ПФ РФ) и "Оленегорский горняк" (ПФ РФ)

Украина потопила пятую часть Черноморского флота РФ

Весной 2022 года Черноморский флот РФ состоял из 70 кораблей, всего с тех пор Украина уничтожила 13, а также здание штаба. Об этом заявил немецкий эксперт согласно анализу открытых данных издания Bild Юлиан Репке.

В издании добавляют, что российская пропаганда называла флот "непобедимым", но после уничтожения крейсера "Москва" он "навсегда отошел от берегов Украины".

По его словам, после уничтожения в Крыму морскими беспилотниками ракетного катера "Ивановец" потери ЧФ РФ, судя по общему тоннажу кораблей, составляют уже 20%.

Историк Ян Берендс из Европейского Виадрина университета во Франкфурте-на-Одере отмечает, что если смотреть на историю, Россия не является выдающимся военно-морским государством.

"Силой страны всегда была ее армия, а не флот. Это касается и Черного моря, где они сами затопили часть флота в Крымскую войну 1854 и после революции 1918. Успехи Украины против путинских военных кораблей после 2022 иллюстрируют недостаток современных технологий и непрофессионализм моряков", — отметил эксперт.

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