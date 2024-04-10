Битва за Часов Яр: есть ли россияне на окраинах города — в ВСУ сделали заявление

В сутки на Бахмутском направлении украинскими воинами отбито 29 атак.

Российских войск во Часов Яру Донецкой области и окрестностях города нет. Оно полностью контролируется украинскими силами.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Город контролируют подразделения ВСУ и Сил обороны. Российских войск в городе и окрестностях нет. Во время небольших штурмов со стороны вражеских микрогрупп на бронетехнике украинские войска их отвергли. Пока их возле города и в самом городе нет", — подчеркнул Волошин.

Он добавил, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли 14 раз населенные пункты Донбасса.

"Сегодня (10 апреля — ред.) на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Раздолевка, Клищиевка, Андреевка, Часов Яр", — отметил Волошин.

Ранее мы рассказывали о тактике оккупантов во время наступления на фронте и где продвинулись захватчики.

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