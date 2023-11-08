Битва за Авдеевку: эксперт спрогнозировал время, когда россияне пойдут на большой штурм

Плацдармом для наступательной операции оккупантов могут стать так называемые карьеры между Опытным и Водяным южнее Авдеевки.

Во время масштабного наступления на Авдеевку российские войска будут применять тяжелую технику, поэтому для штурма у них осталось времени до "серьезных дождей", которые сделают местный чернозем непроходимым.

Такое мнение в комментарии "24 канала" высказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, одним из плацдармов для наступательной операции оккупантов могут стать так называемые карьеры между Опытным и Водяным южнее Авдеевки. Другой – расположен с севера, примерно такого же масштаба.

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Роман Свитан отметил, что сейчас россияне работают артиллерией и немного авиацией, иногда проводят "мясные штурмы", но небольшими группами. К серьезному наступлению оккупанты, по словам эксперта, готовят технику, понимая, что у них будет "окно возможностей" на несколько дней или неделю - до серьезных дождей.

"Там чернозем такой, что засосет как только пойдут дожди, поэтому техника проходить не сможет. Именно в это "окно" они с техникой будут пытаться организовать третий штурм”, – спрогнозировал Свитан.

По словам эксперта, украинские артиллеристы и ракетчики делают все возможное, чтобы помешать россиянам подготовиться к этому штурму.

"Если техники там не будет, то без техники штурма как такового тоже не будет", — добавил он.

Напомним, спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь сообщил, что оккупанты продолжают точечные атаки на Авдеевку пехотой и собирают боеприпасы и резервы для новых волн наступления на город.

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