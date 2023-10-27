Битва за Авдеевку: оккупанты потеряли больше техники, чем во время наступления на Угледар — ISW

Большие потери российской техники вокруг Авдеевки, скорее всего, подорвут наступательный потенциал РФ в долгосрочной перспективе. Они кажутся гораздо больше, чем предыдущие потери техники вокруг Угледара.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российское командование перебросило дополнительные силы на участок фронта в Авдеевку, чтобы компенсировать значительные потери в живой силе и сохранить способность российских войск поддерживать продолжающиеся наступательные усилия. Однако российскому командованию, вероятно, будет сложно компенсировать потери российской техники, в том числе бронетехники, отметили аналитики.

Спутниковые снимки подтвердили, что российские военные в период с 10 по 20 октября в районе Авдеевки потеряли, по меньшей мере, 109 единиц военной техники, в основном боевых бронированных машин и танков.

Россия постепенно мобилизовала элементы своей оборонно-промышленной базы для преодоления дефицита техники, но не сделала этого в масштабах, даже отдаленно достаточных для компенсации совокупных потерь российской техники в Украине.

"Недавние потери российской техники под Авдеевкой, вероятно, приведут к еще большему дефициту российской техники и сведет на нет любой прогресс, достигнутый российскими военными в решении вопроса деградации механизированных средств ведения маневренных боевых действий", — отметили эксперты.

Ранее представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что с начала наступления на Авдеевку Донецкой области потери армии РФ превысили 5 тысяч военных убитыми и ранеными. Уничтожены около 400 единиц российской бронетехники.

Вблизи Авдеевки россияне по-прежнему бросают в наступление по большей части пехоту. Впрочем, в последнее время фиксируются и механизированные колонны. Кроме того, РФ перебрасывает свои подразделения на другие направления.

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