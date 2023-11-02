Битва за Авдеевку: военный обозреватель назвал сценарий с "ловушкой для россиян"

Украинские войска имеют гораздо более выгодные в плане тактики позиции и хорошо держат фланги прорыва.

Военный обозреватель Юрий Бутусов считает, что бои за город Авдеевку Донецкой области в тактическом плане отличаются от обороны временно утраченных украинских городов Северодонецка, Лисичанска, Соледара и Бахмута. Он предполагает, что здесь может возникнуть "ловушка для россиян".

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

По его словам, 110-я механизированная бригада "демонстрирует исключительную боеспособность и надежно удерживает город, не позволяя противнику зацепиться за городскую застройку", поэтому противник продвигается севернее и южнее позиций бригады.

В чем преимущества ВСУ

Бутусов обратил внимание на то, что украинские войска имеют гораздо более выгодные в плане тактики позиции и хорошо держат фланги прорыва.

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"Российские войска наступают севернее Авдеевки по узкому коридору в низине шириной до 4 км. С этого коридора они пытаются перерезать наши пути поставки в Авдеевку шириной 8 км”, — уточнил он.

Эксперт отметил, что большинство ротаций и резервов противника подвергается поражению еще во время выдвижения, поскольку украинские войска надежно удерживают фланги, и контролируют господствующие высоты с удобными секторами обстрела, поэтому российская пехота несет значительные потери, и врагу значительно труднее вести наступление и удерживать позиции, чем нам защищаться.

“Если стабилизировать оборону севернее Авдеевки, то даже в позиционной обороне российские войска будут нести потери в разы выше наших. Обстановка под Авдеевкой для российских войск несет гораздо больше рисков, чем для нас”, — подчеркнул он.

В чем слабость окупантов

Юрий Бутусов подчеркнул, что у российских войск нет большого численного преимущества, к тому же наступают исключительно пехотой без бронетехники, поскольку технику наши войска эффективно уничтожают.

По его словам, чтобы использовать все преимущества нашего положения, нужно стабилизировать оборону, в частности, на Авдеевском коксохимическом комбинате и в направлении села Степное.

“Стабилизация обороны позволит со всех сторон обжать российский плацдарм в районе Степного и завода и наладить планомерное уничтожение российской пехоты. Пусть сидят там, как в тире. В той низине они не смогут накопить силы, и это будет большой тир для наших орудий”, — подытожил он.

Напомним, россияне потеряли около Авдеевки около 10 своих батальонов. Попытки захвата города будут означать оккупантам лишь невероятные потери живой силы и техники.

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