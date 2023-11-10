Битва за Авдеевку: Залужный назвал безумные потери врага за месяц штурма

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех воинов, которые не отдают Авдеевку врагу, и помянул погибших.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подсчитал потери врага во время штурма Авдеевки Донецкой области, который длится уже месяц.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский военачальник подчеркнул, что защитники Авдеевки во время упорных боев героически держат оборону, демонстрируя выдержку и добывая победу.

"За это время наши воины уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25. Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек”, — перечислил потери врага Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех воинов, которые не отдают Авдеевку врагу, и помянул погибших.

“Благодарю бригады, наши подразделения. Пехоту, артиллеристов, танкистов, разведчиков, операторов БПлА, медиков. Каждого защитника, каждую защитницу, которые защищают Авдеевку. Склоняю голову перед теми, кто на щите. Вечная память и уважение”, — написал Залужный.

Напомним, российские захватчики продолжают отправлять десятки своих солдат на "мясные штурмы", пытаясь окружить Авдеевку. Появилось эпическое видео уничтожения очередной российской колонны.

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