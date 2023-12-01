Битва за Авдеевский коксохим: военный рассказал, почему для россиян завод очень важен

Оккупационная армия РФ стремится захватить территорию Авдеевского коксохимического завода, а потому направляет на штурм кадровых военных, в том числе спецназовцев. Без этого предприятия россияне не смогут захватить Авдеевку.

Об этом в эфире "Общественное. Сопротивление" рассказал начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.

"Без занятия коксохима об Авдеевке они могут только мечтать. Для них это привлекательная цель. Взять коксохим будет очень сложно. Я не убежден, что у них у них есть такие силы, хотя они очень много сосредоточены. Но они постоянно несут потери", — говорит военный.

Лазуткин подчеркнул, что бригада постоянно нуждается в различных типах беспилотников, в том числе и FPV-дронов. Ситуация на Авдеевском направлении он называет стабильно тяжелой.

"Она (ситуация — Ред.) такова с начала октября, когда россияне начали штурмовать наши позиции и давить с флангов. Сейчас наша бригада воюет, защищая север Авдеевки. Ежедневно более десяти атак приходится отбивать, иногда более 20", — говорит Дмитрий Лазуткин.

По его словам, оккупанты постоянно штурмуют Степное. Они как атакуют малыми группами, так и наступают тяжелой техникой.

"Нужно понимать, что такое Степное. Сейчас это не населенный пункт. Населения там нет. По факту это территория с географическим названием", — рассказал Лазуткин.

Напомним, в ВСУ сообщили, что происходит на территории Авдеевского коксохима. По словам Александра Штупуна, российская пехота активно, но безуспешно пытается попасть на территорию. Противник также сбрасывает с самолетов управляемые авиационные бомбы на направление под Авдеевкой.

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