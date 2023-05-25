Битва за Бахмут дорогой ценой обошлась России и Украине — The New York Times

Сражение за Бахмут истощило российские войска. Они больше не смогут проводить широкомасштабные наступления и ограничатся только локальными атаками.

Об этом пишет The New York Times.

По мнению военных аналитиков, в битве за Бахмут российские силы понесли очень большие потери. Больше всего россияне показали, что у них нет возможности захватывать большие территории, хотя в планах Кремля, как заявлялось, захватить всю Донецкую и Луганскую области.

Издание пишет, что Украина сумела подготовить новые формирования, оснащенные западным оружием. Они готовятся начать более широкое наступление. Это заставляет РФ уйти в оборону и растянуть свои силы.

Как рассказал военный аналитик Института исследований внешней политики США Роб Ли, ВС РФ, возможно, еще способны на какие-то локальные атаки тактического уровня.

"Но Россия, скорее всего, сосредоточится, прежде всего, на обороне и подготовится к контрнаступлению Украины", — сказал он.

"Битва за Бахмут дорого обошлась России и Украине. Это очень повлияет на то, что будет дальше. Обе стороны вложили огромные средства в людей и технику, чтобы захватить или удержать относительно небольшой и разрушенный город", — пишет издание.

Теперь, как сообщается, в Москве должны решить, стоит ли пытаться продвигаться к западу от Бахмута. Последствия битвы неизвестны.

"Эта глава будет закрыта, несмотря на то, что бои продолжаются на полях за пределами города. Но она много говорит о желании украинцев бороться", — сказал аналитик исследовательского института в Арлингтоне Майкл Кофман.

По данным ISW, в Бахмуте снизился темп боевых действий из-за контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины на флангах города. Украинские войска удерживают позиции в укрепрайоне у памятника МиГ-17 в западном Бахмуте.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что часть Бахмута все еще находится под контролем Украины.