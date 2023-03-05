Битва за Бахмут: какие позиции важно удержать ВСУ — военный эксперт

Прорыв укрепленного района между Часовым Яром и Бахмутом откроет россиянам дорогу для дальнейшего наступления в Донецкой области.

За последние две недели украинские бойцы проявляют героизм, сдерживая штурм врага в окрестностях Бахмута.

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью УНИАН объяснил, какие именно позиции важно удерживать украинским бойцам.

По его словам, дело не в том, чтобы удержать под контролем сам город, на самом деле для сдерживания дальнейшего продвижения врага больше значит укрепленный район, который проходит между городами Часов Яр и Бахмутом.

“Дело не в городе, а именно в укрепрайоне. Это тандем между Часовым Яром и Бахмутом – два гарнизона, которые друг друга прикрывают. Выход за Часов Яр откроет россиянам дорогу в сторону Дружковки, Краматорска и Славянска”, — объяснил военный эксперт.

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Роман Свитан предположил, что может быть принято решение о выходе из Бахмута с последующим удержанием кряжа в районе Часового Яра, но все будет зависеть от оперативной обстановки.

Он также отметил героизм украинских бойцов, которые в окрестностях Бахмута выполняют важнейшую задачу любой войны — нанесение максимального ущерба армии противника, бросившего на это направление отборные силы.

“Там ребята просто герои. А вот по дальнейшему использованию этого гарнизона решение будет принимать уже военное руководство на местах”, — отметил эксперт.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что российским войскам в ближайшее время не удастся ни окружить, ни захватить Бахмут в Донецкой области.

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