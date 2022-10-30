Битва за Бахмут: оккупанты замедлили наступление из-за ударов ВСУ

Американский Институт изучения войны предполагает, что российские войска снизили темп наступления под Бахмутом после удара Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков.

Согласно заявлениям Генштаба ВСУ, в районе Майорска прицельным ударом было убито около 300 готовившихся к наступлению оккупантов, еще около 60 раненых на следующий день доставлены в больницы в Горловке.

После этого целые сутки не сообщалось о наступлении россиян в районе Бахмута. 30 октября, по данным Генштаба, атаки оккупантов возобновились.

ISW также указывает, что слухи о наступлении россиян на Угледар в Донецкой области пока не имеют каких-либо визуальных подтверждений.

Бахмут — практически единственное на сегодняшний день место, где противник пытается атаковать и продвигаться вперед.

Ситуация на Бахмутском направлении

Президент Владимир Зеленский заявил, что особенно тяжелая ситуация на Донбассе, в том числе возле Бахмута. Город стал передовым фронтом. Там практически уже нет уцелевших домов.

Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева 22 октября рассказывал, что артиллерия и авиация РФ бьет по жилым кварталам города, в многоэтажках падают целые подъезды, а в частном секторе десятки сгоревших домов.

По его словам, от вражеских нападений ежедневно гибнут мирные люди, а из-за постоянных обстрелов РФ обнаруживать погибших и разбирать завалы не удается. Ситуация в городе чрезвычайно тяжелая.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 25 октября заявил, что армия России сосредоточилась на Бахмутском направлении. По его словам, на этом направлении оккупанты сейчас больше всего атакуют украинские войска и пытаются продвинуться.

На Бахмутском направлении наносится наибольшее поражение всеми системами ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня, авиацией, а также сосредоточено больше всего живой силы РФ и уделено больше внимания руководящих органов РФ. Череватый объяснил, что оккупанты пытаются выполнить приказ Владимира Путина о завоевании всего Донбасса, но понесут большие потери.

Как пишет The Washington Post, амбиции российского олигарха Евгения Пригожина, основателя группы наемников ППК "Вагнера", в борьбе за контроль над Бахмутом затмили всю стратегическую логику. Аналитики считают, что захват оккупантами Бахмута – маловероятно.

Трасса Сватово-Кременная под контролем: ВСУ контратакует - но горячее всего у Бахмута и Авдеевки

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