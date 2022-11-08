Битва за Бахмут побила рекорд по продолжительности и жестокости боев - Жданов

Оккупанты бьют по Бахмуту из всего, что имеют, однако, наши защитники героически дают отпор врагу.

Битва за Бахмут побила рекорд по продолжительности и жестокости боев.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "24 канала".

Ранее в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении оккупанты атакуют наши позиции и днем, и ночью, независимо от погодных условий. На стороне врага воюет значительная часть наемников из ППК "Вагнера", в том числе и зеков.

Оккупанты бьют по Бахмуту из всего, что имеют. Однако, наши защитники героически дают отпор врагу.

Жданов подчеркнул, что битва за Бахмут установила рекорд по продолжительности и жестокости боев.

"Если посчитать, там со стороны России счет убитыми наверняка идет на десятки тысяч. Но точно не менее 10 тысяч там они могли потерять во время этих боевых действий", — подчеркнул Жданов.

Военный эксперт отмечает, что битва за Бахмут по срокам даже превзошла эпическую битву за Донбасс. Жданов напомнил, что она началась в апреле и продолжалась до конца лета. В то же время битва за Бахмут длится уже более трех месяцев.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 710 оккупантов — наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. С начала широкомасштабного вторжения потери РФ в Украину перевалили за 77 тысяч личного состава.

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