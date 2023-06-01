Битва за Бахмут: РФ потеряла по меньшей мере 60 тысяч солдат — Sky News

Россия потеряла более 60 тысяч военных в результате попыток захватить Бахмут.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на западного чиновника.

Чиновник добавил, что общее количество российских потерь в Украине сейчас превышает 200 тысяч, и есть признаки того, что Украина может начать контрнаступление в ближайшие недели.

"Мы считаем, что захват Бахмута, вероятно, стоил России не менее 60 000 потерь в этом секторе Бахмут-Попасна в течение годового сражения", — сказал собеседник издания.

По его словам, эта цифра – это "консервативная оценка" российских потерь на этом участке фронта, в который входят как раненые, так и погибшие. Из них, по крайней мере, треть убитых.

Собеседник назвал Бахмут "стратегически неважным" с точки зрения полномасштабной войны.

"В Бахмуте сейчас мы оцениваем, что украинские элементы вышли из основной застройки города. Мы видим, что силы ЧВК "Вагнер" отходят, по крайней мере, на данный момент. Их замена требует значительных усилий от и без того перегруженных регулярных сил России", — добавил чиновник. .

Ранее представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович рассказал, что на Бахмутском направлении оккупанты почти потеряли инициативу.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский объяснил затишье на Бахмутском направлении тем, что изменен формат операции.

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