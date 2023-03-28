Битва за Бахмут: Сырский назвал главную задачу, которая сейчас стоит перед украинскими военными

Находящийся на фронте Сырский совместно с командирами согласовывает "планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя".

Российские оккупанты пытаются сконцентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении и не оставляют попыток окружить и захватить город.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Командующий Сухопутными войсками рассказал, что во время его пребывания в войсках он совместно с командирами согласовывает планы, которые, по его мнению, "будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя".

"Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами — для меня дело чести. Благодаря героизму и профессиональности наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам. Знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы эффективно применять наши силы. Успешная стратегия всегда заключается в умении обращать себе в пользу любую ситуацию", — отметил генерал-полковник.

Сырский подчеркнул, что на сегодняшний день главная задача Сил обороны – истощить преобладающие силы противника и нанести ему тяжелые потери.

"Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", — уверен он.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку

По последней информации от Генерального штаба ВСУ Россия сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что сейчас "длится наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут". Несмотря на огромные потери людей и техники, оккупанты продолжают штурм города.

Сотрудник СБУ (2004-2015), консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Ступак считает, что Бахмут и Авдеевка являются ключевыми городами, которые избрали для себя российская армия. За них оккупанты будут сражаться до последнего.

Сырский прокомментировал бои на фронте - бойцы же показали кадры из Бахмута

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