Битва за Бахмут: в ВСУ ответили, могут ли поставлять военным оружие и продукты

В ВСУ подтвердили, что оккупанты пытаются отрезать город от поставок.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что битва за Бахмут Донецкой области продолжается. Россияне не перерезали логистические пути, а потому ВСУ получают оружие и эвакуируют раненых.

Об этом он сказал 5 марта в эфире телемарафона.

"Армия держит не только ВСУ, но и пограничники, Национальная гвардия, они держат оборону в Бахмуте. Туда есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, забирать раненых. Я понимаю важность вопроса, но ни одна армия в мире не объявляет о своих тактических действиях", — подчеркнул Череватый.

Военный также подтвердил, что российские оккупанты уничтожают мосты, чтобы нарушить логистику, однако ВСУ находят другие пути, чтобы доставлять в поле битвы подкрепление и оружие.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего обращения к украинцам рассказал, что на Донбассе продолжается одно из самых тяжелых сражений на фронте.

Также в возведении Генштаба говорится, что Российская Федерация основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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