Битва за Бахмут: ВСУ начали операцию по снятию блокады с города — военный эксперт

Продолжается битва за Бахмут. Город остается одной из самых горячих точек фронта, где идут тяжелые бои. Именно так начинается операция по снятию блокады с Бахмута.

Об этом в эфире Апостроф TV сообщил военный эксперт Роман Свитан.

Эксперт отметил, что с помощью тактики наших защитников российские захватчики будут вынуждены покинуть село Ивановское Бахмутского района или их войска будут уничтожены. Также Свитан акцентировал, что в последнее время оккупанты не противятся и покидают позиции.

"Бахмут нужен как некая сакральная победа. Но она не удалась и сейчас они могут покинуть город, поскольку он им не сильно нужен", — подчеркнул военный эксперт.

Также Роман Свитан остановился на роли "вагнеровцев" во время захвата Бахмута. По его мнению, значение военного формирования значительно преувеличено. Как пояснил эксперт, на локации в 3-4 раза больше регулярных войск, чем "вагнеров".

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"Даже если Пригожин оттуда уйдет, там останется армия и уже ее командование будет принимать решения по выходу оттуда", — пояснил Свитан.

По мнению военного эксперта, действия главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина направлены на спасение скелета ПВК, находящегося в Бахмуте между ВСУ и российскими военными. Его цель вывести остатки своего войска, а если этого не произойдет, то погибнет и его формирование, и возможно и сам Пригожин.

Военный Роман Свитан также остановился на важности Угледара для украинских защитников:

"Угледар очень важен для нас. Там есть высоты, которые очень удобны для наступления и там может возникнуть "Бахмут наоборот" — место для наступления ВСУ в Волноваху и далее на азовский берег", — пояснил Свитан.

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Напомним, в ВСУ убеждены, что заявления "вагнеровцев" о снарядном голоде в районе Бахмута — это фейки. Оккупанты и дальше наносят активные удары по украинцам.

Ранее основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта. Так что ему с наемниками пришлось прикрывать этот участок от ВСУ. На фоне этого "повар Путина" заявил – если его воинам не выделят боеприпасы, они уйдут с позиций.