Битва за Великую Новоселку подходит к концу: чем грозит потеря поселка на границе двух областей

К вечеру 26 января Минобороны РФ сообщило о захвате поселка Большая Новоселка , расположенного на Донетчине, вблизи админграницы с Запорожской и Днепропетровской областями. В ВСУ отрицают захват населенного пункта и отмечают, что бои продолжаются.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в поселке по состоянию на 27 января и чем грозит его потеря для Украины.

Россияне наступают

В начале декабря 2024 года оккупанты активизировали свои силы к югу от Великой Новоселки.

Военный журналист Богдан Мирошников 22 декабря сообщал, что Великая Новоселка "продолжает сыпаться".

По его словам, к северу от городка события разворачиваются таким образом, что там были перерезаны все коммуникации с "большой землей".

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В районе села Нескучное, расположенное к югу от Великой Новоселки, враг пытается выйти на гуляйпольскую трассу.

Впоследствии, 25 декабря оккупанты продолжали стягивать силы на север и юг от поселка, а в начале января армия РФ готовилась его штурмовать.

23 января в Институте изучения войны сообщили, что российская армия активизирует наступательные действия для захвата Великой Новоселки. Российские блоггеры утверждали, что кафиры вроде бы окружили небольшую группу бойцов ВСУ в южной части поселка, однако аналитики не нашли подтверждений этому.

В тот же день, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что ситуация в поселке сложная, россияне пытаются оцепить населенный пункт, однако в ВСУ готовы противодействовать врагу.

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, Алексей Гетьман 25 января сообщал, что между двумя российскими группировками у Великой Новоселки остается менее двух километров.

В 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжого Марка Безручко 26 января рассказали, что противник огромными силами пехоты пытался блокировать украинские опорные пункты.

Также там добавили, что войдя в населенный пункт враг попал в "огненный мешок, где любое движение пресекалось снарядами и дронами".

Однако уцелевших зданий в населенном пункте не осталось.

Чем важен поселок

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказывал, что Большая Новоселка является важным опорным пунктом и логистическим хабом Сил обороны на юге Донецкой области.

По его словам, армия РФ хочет перерезать логистику для действующих в этом районе украинских подразделений.

Начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко сообщал, что в случае захвата Великой Новоселки у россиян открывается путь для дальнейшего наступления по нескольким направлениям – как на север Донецкой области в сторону Покровска, так и на запад – в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.

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"Не исключено, что у россиян есть в своих планах мероприятие и в Днепропетровскую область — с целью давления на Украину или захвата в целом", — сказал Петренко в эфире телеканала "Мы — Украина".

Поселок расположен на пересечении Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. До полномасштабного вторжения в Великой Новоселке проживали шесть тысяч человек, сейчас осталось около 5% или даже меньше. Сам поселок полностью уничтожен русскими обстрелами.

Самая длинная битва почти завершилась

В DeepState 24 января заявляли, что битва за Большую Новоселку подходит к концу, враг уже продвинулся к центральным улицам населенного пункта.

В отчете Института изучения войны говорилось, по данным геолокационных данных, российские войска занимают 89% поселка.

Там предполагается, что захват и зачистка Великой Новоселки, вероятно, предоставит российскому военному командованию возможности и станет точкой отсчета для принятия решения о передислокации подразделений Восточного военного округа (СВО) России из района городка в другие приоритетные оперативные районы.

В воскресенье, 26 января Богдан Мирошников в своем Telegram написал: "Одна из самых длинных битв этой войны почти закончилась, и это последний пост о Великой Новоселке на ближайшее время", – написал он.

Ситуация по состоянию на 27 января

В понедельник 27 января Виктор Трегубов в эфире телемарафона сообщил, что армия РФ захватила значительную часть поселка Большая Новоселка в Донецкой области.

Чтобы избежать окружения украинских сил в южной части населенного пункта, подразделения Сил обороны отошли ближе к окрестностям.

"Во избежание оцепления украинских сил в южной части населенного пункта они оттуда были выведены. Украинские силы находятся на некоторых позициях в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине. Любые другие действия могли бы вызвать их окружение и ненужные потери среди украинских защитников. Поэтому по состоянию на сегодняшний день россияне вошли в значительную часть населенного пункта", — добавил спикер.

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По словам Трегубова, украинцы удерживают определенные рубежи, чтобы не враг не прошел дальше", – сказал Трегубов.

Волонтер Богдан Мирошников отметил, что ожидаемый уход из большей части поселка Великая Новоселка завершился гораздо лучше, чем ожидалось.

Как рассказал Мирошников, следующее важное задание – это оборона линии "Комар-Богатырь-Константинополь". В частности, он добавил, что "Украина все равно вернется туда, в этом нет сомнений".

Угроза потери юга Донецкой области

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Эспрессо отметил, что ВСУ необходимо отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать юг Донецкой области.

"Поскольку потеря Великой Новоселки, а раньше и Курахового, которая, кстати, не была подтверждена официальным Генеральным штабом ВСУ, создает угрозу для потери юга Донецкой области. Это опасно и создает предпосылки для наступления в сторону Запорожья, если враг имеет для этого соответствующие ресурсы ", – заявил он.

Ранее ТСН.ua сообщал, что российские кафиры пытаются штурмовать на Ореховском направлении.

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