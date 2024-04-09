Битва за Часов Яр: OSINT-аналитик проанализировал факторы, влияющие на бои за город (карта)

Путь, который соединяет Бахмут и Часов Яр в Донецкой области, проходит через водный канал, где стоит несколько мостов. Если ВСУ придется отступать с восточной части Часового Яра, то разрушение этих сооружений может осложнить дальнейшее продвижение россиян.

Об этом OSINT-аналитик Tatarigami_UA вместе со специалистами Frontelligence Insight написал в Х (бывший Twitter).

Battle for Chasiv Yar. Analysis, Implications, Projection

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Бой для Chasiv Yar — это литмистский test для сидений. Понижение контроля его будет иметь результаты для Украины. Сложность к снятию кошивного яра на время будут разрывы уплотнения о России способности к сессии Donbas pic.twitter.com/KXuaFmtPVZ — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) April 8, 2024

Эксперты проанализировали факторы, влияющие на бои за часов Яр. По их мнению, география этого города делает его хорошим оборонительным рубежом в плане блокировки дороги для оккупантов в ключевые города Донбасса. Ключевые высоты аналитики показали на карте.

Битва во времена Яр Фото: Tatarigami_UA

Аналитики отмечают, что во время боев за город важны не только высоты. Мосты через водный канал, соединяющий Бахмут и Часов Яр, важны. Если украинским силам придется отступать с восточной части Часового Яра, то разрушение этих мостов может осложнить дальнейшее продвижение врага. В таком случае россиянам придется отказаться от масштабного использования техники и больше полагаться на живую силу.

Силы противника на направлении

Армия РФ задействовала у Часового Яра подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии и 11-й десантно-штурмовой бригады. Это говорит о том, насколько важно это направление для противника.

"Вероятность дальнейшего продвижения россиян в район канала остается высокой, особенно учитывая разрушительную силу КАБов, уничтожающих оборонительные сооружения и здания, а также преимущество в артиллерии, что усложняет оборону этого района", — отмечают аналитики.

Однако есть еще одна проблема. оккупанты регулярно привлекают на том участке фронта для авиационной поддержки даже звено штурмовиков Су-25. Следовательно, у украинских защитников может возникнуть проблема со средствами противовоздушной обороны ближнего радиус действия.

Причины усложнения ситуации в районе Часового Яра

Задержка в строительстве фортификаций и нехватка личного состава из-за проблем с мобилизацией ночно усложнили оборону города, считают специалисты. Также ощущается дефицит поставок помощи от Запада. Особенно это касается боеприпасов, артиллерии и систем ПВО.

"Только рельефа недостаточно, чтобы остановить наступление российских войск. Героизм и сноровка защитников не могут быть единственной опорой оборонной тактики, поэтому Украине нужен комплексный подход к обороне, учитывающий потенциальные слабости и предыдущие ошибки", – добавили аналитики.

Добавим, что Россия проводит наступление своих войск на Часов Яр в Донецкой области тактикой двойного удара, заключающейся в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе. Такая тактика раньше оказывалась успешной.

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