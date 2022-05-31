Битва за Донбасс должна завершить коренной перелом этой войны - Жданов

Битва за Донбасс должна завершить коренной перелом этой войны - Жданов

Сражение за Донбасс должно завершить коренной перелом этой войны.

Украина пытается выровнять паритет между ВСУ и армией РФ.

Об этом в эфире телеканала ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы фактически остановили наступление российских войск за исключением одного направления. Остальные переходят к позиционным боям и обороне. Мы освободили почти четыре области от захватчиков. Это сражение за Донбасс, которое сегодня продолжается, должно завершить коренной перелом этой войны”, — заверил Олег Жданов.

Напомним, что в Донецкой области в результате обстрела оккупантами погибли три человека.

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