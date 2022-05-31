Битва за Донбасс должна завершить коренной перелом этой войны - Жданов

Сражение за Донбасс должно завершить коренной перелом этой войны.
Украина пытается выровнять паритет между ВСУ и армией РФ.
Об этом в эфире телеканала ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Мы фактически остановили наступление российских войск за исключением одного направления. Остальные переходят к позиционным боям и обороне. Мы освободили почти четыре области от захватчиков. Это сражение за Донбасс, которое сегодня продолжается, должно завершить коренной перелом этой войны”, — заверил Олег Жданов.
Напомним, что в Донецкой области в результате обстрела оккупантами погибли три человека.
Читайте также:
- В Харьковской области бывший полицейский пытал гражданских вместе с россиянами
- "Мы хотим, чтобы она поступила": Елена Зеленская рассказала, где их дочь планирует учиться
- Спасает жизнь защитников Украины и ищет "подарки" врагов: в Сети рассказали о собаке-разведчице