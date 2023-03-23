Битва за Донбасс: эксперт назвал фактор, который помогает ВСУ обороняться и будет способствовать контрнаступлению

Наступление российской армии на Донбассе замедлено, но до полной остановки пройдет не менее нескольких недель.

Военный аналитик, полковник Петр Черник считает, что нынешняя весенняя погода, из-за которой почва размерзает и превращается в грязь, помогает украинской армии обороняться, усложняя движение противника во время попыток наступления.

Такое мнение он высказал в эфире Апостроф TV.

“Для обеих сторон погода является определяющим фактором, потому что мокрая почва делает невозможным движение тяжелой техники. Сейчас погода нам больше на пользу, поскольку мы находимся в обороне. И нам нужно меньше двигаться”, — заметил эксперт.

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По словам Черника, когда почва подсохнет и прибудет бронированная техника от западных партнеров, сложатся условия для активного контрнаступления ВСУ.

Он отметил, что наступление российской армии на Донбассе замедлено, но до полной остановки пройдет по меньшей мере несколько недель.

По мнению эксперта, российские оккупанты и дальше будут пытаться штурмовать позиции украинских войск, чтобы выполнить приказы российского президента Владимира Путина на оккупацию всей Донецкой области, которые он отменять не будет. При этом они будут бросать в бой все больше живой силы по сравнению с техникой, несмотря на то, что такая тактика принесла очень скромные успехи в продвижении.

Петр Черник отметил, что на тенденцию российской армии не жалеть людей и экономить технику указывает статистика боев в прошлом году — в марте оккупанты потеряли 3 900 солдат и более 900 единиц техники, в декабре — 21 тысячу солдат и менее 300 единиц техники.

Напомним, руководство НАТО считает, что главной целью ожидаемого наступления украинских военных будет пробивание коридора в оккупированный полуостров Крым.

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