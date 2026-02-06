Битва за Донбасс и угроза для Запорожья: эксперт раскрыл планы оккупантов весной

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Весной 2026 года эпицентр боевых действий снова может сместиться в ключевые узлов обороны на Востоке и Юге Украины. Российские оккупанты продолжают грезить полным захватом Донбасса и ставят ультиматумы относительно добровольного выхода ВСУ с территории Донбасса.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По словам эксперта, стратегическая задача Кремля остается неизменной. Именно вокруг Донбасса «закрутится» основной сценарий весенней кампании.

В настоящее время российская армия концентрирует усилия на нескольких направлениях:

Движение в Райгородок. Это позволит оккупантам усилить давление на украинскую группировку в направлении Славянска.

Продвижение на юге Донбасса. Цель — подойти поближе к Краматорску, который является административным центром подконтрольной Украине части области.

«Россия требует, чтобы Украина самостоятельно вышла из подконтрольной ей территории Донецкой области. Если им не удастся реализовать этот сценарий, они продолжат боевые действия», — подчеркнул Свитан.

Есть ли угроза для Запорожья

Не менее напряженной остается ситуация в Запорожском направлении. Хотя, по оценке Света, у врага пока нет ни сил, ни средств для штурма самого Запорожья, россияне пытаются реализовать две тактические задачи.

Одной из таковых является захват Степногорска. Контроль над этим населенным пунктом позволит вражеской артиллерии доставать в жилые кварталы областного центра.

Также оккупанты грезят об окружении Гуляйполя. оккупанты стремятся взять город в оперативное кольцо.

Кроме того, россияне пытаются максимально расширить так называемый сухопутный коридор от оккупированного Крыма, чтобы уберечь свою логистику.

Возможна ли пауза в боях

Развитие событий весной напрямую будет зависеть от ресурсов агрессора. Рассвет не исключает сценария, при котором интенсивность боев может снизиться.

«В общем, им нужно будет идти на оперативную паузу либо с остановкой боевых действий, либо с уменьшением интенсивности, как это было в прошлом году. Тогда они снизили наступательную активность и накапливали средства под кампанию, которая началась ближе к концу лета», — подытожил эксперт.

Напомним, в январе темпы продвижения российских оккупационных войск на фронте снизились почти вдвое, однако это не означает отказ Кремля от наступательных планов. По оценке военного эксперта Владислава Селезнева, пауза обусловлена сложными погодными условиями и тяжелыми боями в городской застройке, в частности, в районах Часового Яра, Покровска, Мирнограда, Константиновки и Волчанская.

В то же время, РФ использует этот период для перегруппировки сил и накопления ресурсов. Эксперт предупреждает, что уже ближе к апрелю противник может перейти к более масштабному наступлению. Стратегическая цель Москвы остается неизменной — полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также попытки продвижения в Запорожской и Херсонской областях с возможным формированием так называемой «санитарной зоны» в приграничных регионах Украины.