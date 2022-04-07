"Битва за Донбасс напомнит Вторую мировую войну с большими операциями, маневрами и участием тысячи танков" — Кулеба

"Битва за Донбасс напомнит Вторую мировую войну с большими операциями, маневрами и участием тысячи танков" — Кулеба

Министр иностранных дел выступил в Брюсселе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас наблюдается передислокация войск РФ с севера и северо-востока на восток Украины.

По его словам, битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну.

"Там еще не произошло масштабное сражение, но ежедневно там проходят жесткие бои. И будет еще больше, к сожалению", — сказал он.

Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе.

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С большими операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – отметил он.

По его словам, у России есть свой план, у Украины – свой, и результат этого сражения решится на поле боя.

Напомним, россияне накапливают технику в Луганской области, Гайдай призывает эвакуироваться.

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