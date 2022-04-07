Битва за Донбасс сейчас будет ключевой и определит дальнейший ход войны — Ермак

Украина уже выстояла в битве за Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и многие другие города. Кроме того, украинская армия удерживает оборону в Мариуполе.
Битва за Донбасс будет ключевой и определит дальнейший ход войны.
Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram.
"Битва за Донбасс сейчас будет ключевой в нашей отечественной войне", — отметил Ермак.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина уже выстояла в битве за Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и многие другие города.
Кроме того, украинская армия удерживает оборону в Мариуполе.
"Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс", – считает руководитель ОП.
Напомним, российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.
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