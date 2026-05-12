Битва за дроны: почему Украина и РФ уничтожают БпЛА еще на конвейере

Украина и РФ уничтожают БпЛА еще на конвейере / © из соцсетей

Россия и Украина начали уничтожать дроны еще до того, как они будут изготовлены. Так как дроны стали отличительной чертой этой войны, и Украина, и Россия стремятся уничтожить дроны друг друга на этапе производства или даже раньше.

Страны атакуют производственные мощности друг друга. В последние месяцы эти удары заметно участились. Об этом пишет Forbes.

Украина в последние месяцы усиленно атакует российские заводы по изготовлению БпЛА. Одна из самых громких атак произошла 19 апреля 2026 года, когда ВСУ удалось поразить завод «Атлант Аэро» в Таганроге, Ростовской области.

Удар нанесли крылатыми ракетами «Нептун». На этом заводе россияне производили БпЛА «Молния» и компоненты для дрона «Орион».

На появившихся спутниковых снимках были видны существенные повреждения производственных зданий и логистических зон. В течение следующих недель завод «Атлант Аэро» подвергся еще нескольким атакам.

В апреле Силы обороны также атаковали Центр специального назначения «БАРС-Сармат» во временно оккупированной части Запорожской области. Там занимаются разработкой беспилотников, роботизированных систем и технологий радиоэлектронной борьбы.

Не раз прилетало по заводу «Прогресс» в Тамбовской области. Там изготовляли датчики и электронику для передовых российских дронов.

Последние удары Украины по российским заводам дронов произошли по зоне «Алабуга» в Татарстане, где производят «Шахеды», и заводу «ВНИИР-Прогресс» вблизи Чебоксар, где производят навигационные приемники и антенны для дронов.

«Вместо постоянного усовершенствования методов замены GPS Украина нацелилась на источник производства самих чипов Kometa. Снижая возможности России производить эти модули, Украина может повысить эффективность своих систем радиоэлектронной борьбы», — пишут Forbes.

Россияне также наносят удары по украинским производствам дронов. В частности, враг атаковал ряд объектов в Киевской области, где изготавливают компоненты для дронов «Лютий». Именно эти дальнобойные дроны атаковали российскую нефтяную инфраструктуру и военно-промышленные объекты.

Враг атаковал мастерские, где собирают и модифицируют FPV-дроны. РФ атакует украинские объекты, которые производят ключевые компоненты для беспилотников. Под ударами оказались производства в Харькове и Днепре.

Удары по заводам по производству дронов участились с обеих сторон, однако проблемы у стран разные. Украина сталкивается с массовостью дронов врага и их совершенной электроникой. РФ же не может закрыть физически все свои объекты, поэтому страдает от прицельных украинских ударов.

Движущим фактором является быстрое развитие возможностей беспилотников в планах дальности и точности. В частности, Украина теперь достает до Урала и Татарстана своими дронами. В противоположность этому россияне улучшили «Шахеды», которые теперь обладают более высокой скоростью, новой навигационной системой и более высокой устойчивостью к РЭБ.

Ни у Украины, ни у РФ нет запасов дронов, ведь они с конвейера идут на поле боя. Поэтому удары по заводам беспилотников будут иметь прямое влияние на войну. В случае удара по производству, его можно быстро восстановить в другом месте. Поэтому удары по заводам временно снизят, но не уничтожат угрозу полностью.

Напомним, на фронте происходят существенные изменения: ВСУ расширили «килзону» поражения до 100 км вглубь тыла противника. Бойцы подразделения «Азов» продемонстрировали способность наносить удары дронами по технике оккупантов в районе Мариуполя и установили огневой контроль над дорогами вокруг Донецка.

Как отмечает аэроразведчик Игорь Луценко, возможность массированно уничтожать вражескую логистику на таком расстоянии стратегически важна, ведь контроль над коммуникациями фактически означает контроль над сушей.

В перспективе вся оккупированная территория может оказаться зоной сплошного поражения. Если россияне не смогут безопасно передвигать технику, боеприпасы и пехоту в глубоком тылу, это лишит смысла дальнейшего удержания захваченных земель.

По словам эксперта, опыт «Азова» перенимают и другие подразделения, что впоследствии превратит логистику врага даже в направлении Крыма в «русскую рулетку» и станет еще одним весомым шагом к поражению РФ.

