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Битва за Херсон: отступление оккупантов из города положит конец планам РФ захватить Николаев и Одессу

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Битва за Херсон: отступление оккупантов из города положит конец планам РФ захватить Николаев и Одессу

Фото: Associated Press

ВСУ приближаются к Херсону, оккупанты эвакуируются.

Херсон – единственный областной центр, который захватили россияне. Его потеря стала ударом для Украины из-за географического и промышленного значения города.

О значении отступления из Херсона для России пишет Assosiated Press.

Объявленная Москвой срочная "эвакуация" из Херсона на территории РФ сигнализирует о том, что россияне отдают себе отчет в высоких шансах ВСУ вернуть контроль над областным центром.

Отступление из Херсона покончит с планами России захватить Николаев и Одессу, таким образом отрезав Украине доступ к побережью Черного моря. Кроме того, потеря города повлечет за собой очередную волну критики внутри России и станет сигналом об ослаблении Кремля для его союзников, говорится в материале.

Напомним:

  • Временно оккупированный Херсон покинула значительную часть населения, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 22 октября. В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Российские военные готовят Херсон к уличным боям, утверждают в Генеральном штабе ВСУ.
  • Накануне в Генштабе сообщали, что на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
  • Оккупационные власти сообщили об "эвакуации" из Херсона "государственных учреждений" и населения.
  • Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей оккупированной части региона "игнорировать все, что говорят или требуют оккупанты". Глава области отметил, что российские военные хотят взять людей в заложники и использовать их как "живой щит".
  • Британское издание Financial Times сообщило, что западные военные эксперты и должностные лица предполагают, что Украина сможет освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября.

ВСУ освобождают Херсонщину, несмотря на усиление врага "мобиками"

ВСУ освобождают Херсонщину, несмотря на усиление врага "мобиками"

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