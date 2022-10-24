Битва за Херсон: отступление оккупантов из города положит конец планам РФ захватить Николаев и Одессу

Херсон – единственный областной центр, который захватили россияне. Его потеря стала ударом для Украины из-за географического и промышленного значения города.

О значении отступления из Херсона для России пишет Assosiated Press.

Объявленная Москвой срочная "эвакуация" из Херсона на территории РФ сигнализирует о том, что россияне отдают себе отчет в высоких шансах ВСУ вернуть контроль над областным центром.

Отступление из Херсона покончит с планами России захватить Николаев и Одессу, таким образом отрезав Украине доступ к побережью Черного моря. Кроме того, потеря города повлечет за собой очередную волну критики внутри России и станет сигналом об ослаблении Кремля для его союзников, говорится в материале.

Напомним:

Временно оккупированный Херсон покинула значительную часть населения, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 22 октября. В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Российские военные готовят Херсон к уличным боям, утверждают в Генеральном штабе ВСУ.

Накануне в Генштабе сообщали, что на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.

Оккупационные власти сообщили об "эвакуации" из Херсона "государственных учреждений" и населения.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей оккупированной части региона "игнорировать все, что говорят или требуют оккупанты". Глава области отметил, что российские военные хотят взять людей в заложники и использовать их как "живой щит".

Британское издание Financial Times сообщило, что западные военные эксперты и должностные лица предполагают, что Украина сможет освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября.

ВСУ освобождают Херсонщину, несмотря на усиление врага "мобиками"

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