Битва за Херсон: в ГУР рассказали, сколько оккупантов до сих пор находятся на правом берегу Днепра

Россияне отступают со второй линии обороны, на которую их отвергли украинские военные в начале октября.

В Главном управлении разведки Министерства обороны опровергают распространяющуюся в Сети информацию, что российские войска массово убегают с правого берега Днепра. Там до сих пор находятся до 20 000 оккупантов - это большая половина, которая дислоцировалась на Правобережье.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкого для The Guardian.

Он рассказал, что сначала россияне переместили гражданских, затем военных, которые не участвовали в активных боевых действиях, материально-техническое обеспечение и снабжение. Сейчас, по словам Скибицкого, выезжают только отдельные боевые подразделения.

"Последняя информация, которую мы имеем, якобы 4 тактическую военную базу перебросили на левый берег. Остальные все еще там, воюют, ведут военные действия с целью прикрытия для других, чтобы оставить", — отметил он.

Скибицкий добавил, что россияне отступают со второй линии обороны, на которую их отвергли украинские военные в начале октября. Впрочем, они построили линию обороны вокруг Херсона. На вопрос журналистов, будут ли защищать оккупанты Херсон, он ответил: "Время покажет".

Стремительное освобожление Херсонщины

Контрнаступление на юге Украины продолжается, и оно очень стремительно. 10 ноября президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении 41 населенного пункта на юге Украины. Перед этим главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что армия Украины продвинулась в глубину обороны врага до 36,5 км, уволено до 1381 кв км территорий.

Военные ВСУ предполагают, что руководство России может перебросить выходящие сейчас из Херсонщины свои войска в район Донбасса. Впрочем, считают, что у украинских защитников есть возможность предотвратить такие планы врага.

В США сообщили, что фиксируют признаки побега оккупантов из Херсона и этот процесс может длиться от нескольких дней до недель.

Судьба Мариуполя

Читайте также: