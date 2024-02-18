Битва за Херсонщину: Гуменюк рассказала, как партизаны помогают ВСУ

На левом берегу Херсонской области армия РФ атакует ВСУ из дронов и артиллерии.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, военные РФ пытались приблизиться пешими группами и совершали стрелковые бои. Но фактически 70% их штурмовых групп не возвращаются на свои позиции. Бронетехнику они не используют, но атакуют дронами, артиллерией, минометами.

"Расположение техники, складов, блиндажей и других фортификационных сооружений среди населенных пунктов усложняет работу украинских военных, но они успешно работают, опираясь в том числе на движение сопротивления. Ведь российские оккупанты располагают технику и разворачивают станции наблюдения во дворах частных домов местных жителей. Учитывая ширину реки Днепр, украинские защитники нуждаются в корректировке целей на левом берегу", — уточнила она.

Ранее Гуменюк сообщила, что оккупанты активизировались.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг лезет из мусора! Морские пехотинцы показали уникальные кадры боев за левый берег Херсонщины

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