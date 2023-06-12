Битва за Киев: как ВСУ сломали планы россиян и выбили их из области

Чтобы остановить российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения в Украину были задействованы все силы и средства.

Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал Павлюк в эксклюзивном интервью журналисту ТСН.Неделю Андрею Цаплиенко.

“Во-первых, они не ожидали нашего сопротивления. Но двигавшиеся колонны останавливались, уничтожались профессионально, прицельно, создавались узлы обороны на барьерных рубежах. Очень успешно использовались удары артиллерии. Были подтянуты все силы и средства, которые находились в Западной Украине. Сконцентрировали все силы и средства, имевшиеся в учебных центрах, были сформированы в быстром темпе батальонные группы. Все это было применено профессионально. Колонны были остановлены и наносились такие поражения, что они их не ожидали. А когда все планы ломаются, на ходу тяжело что-либо менять”, — рассказал генерал Павлюк.

По его словам, военный был отправлен туда на помощь нашим защитникам, потому что нужно было объединить кроме военной компоненты другие компоненты сил обороны и в сочетании этих двух факторов там все работало как один механизм — от докладов местных жителей, которые находились на оккупированной. территории.

“Мы знали четко, где и что движется, какие силы и средства. Потому так быстро это и сделали. Генерал Сырский возглавлял группировку войск, а я возглавлял другую площадку, где объединил все силы и средства от сил обороны до местных администраций, сил сопротивления, территориальной обороны. Потому в конце марта у нас был успех. Мы освободили Киевщину от этой нечисти. Критический день был в середине марта в Мощуне, когда противник уже подходил к Киеву и только уничтожив этот плацдарм, мы смогли уничтожить все находившиеся на реке Ирпень переправы. Мы смогли остановить врага, нанести ему поражение и отвергнуть его. После этого начался перелом. Мы начали пытаться наступать со всех сторон, пытаться окружить врага. Когда он понял, что вот-вот может закрыться дорога, он начал отступать”, — отметил генерал.

Напомним, что на фоне определенных контрнаступательных действий ВСУ Россия опрокидывает свои войска на Запорожское направление, чтобы попытаться остановить продвижение Сил обороны.

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