Битва за Киев: отец с сыном рассказали, как они остановили российскую колонну танков и БМП

В первый же день войны отец и сын отправились записываться добровольцами в армию.

Во время битвы за Киев прошлой весной отец и сын с позывными "Дракон" и "Змей", бойцы 114 отдельной бригады территориальной обороны Киевской области, остановили российскую колонну из 14 танков и БМП.

Свою историю защитники Украины рассказали для "ФАКТОВ".

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"Наш командир вел наблюдение, я заряжал единственный противотанковый гранатомет (РПГ), который мы имели, а мой сын выбегал с тем РПГ на середину улицы и стрелял из него по двигавшейся на нас колонне вражеской бронетехники", — вспомнили защитники Киевщины.

Мужчина рассказал, что накануне боя с танковой колонной их подразделению терробороны и бойцам ВСУ удалось отбить часть Дмитровки Бучанского района.

"С девяти часов утра до темноты, кафиры пытались вытеснить нас оттуда: били из танков, а также из минометов 82-го и 120-го калибров. В результате мы были вынуждены покинуть перекресток улиц и укрыться в подвале одного из заброшенных домов. При этом бойцы нашего подразделения продолжали наблюдение за перекрестком с укрытия", — сообщил "Дракон"

Далее он рассказывает, что у русских были квадрокоптеры, оснащенные инфракрасными камерами. С их помощью они видели, где есть движение людей. Впрочем, где и кто эти люди, они не могли определить.

На следующий день украинские защитники услышали лязг гусениц, грохот моторов — это двигалась колонна бронетехники. Сразу подумали, что это подспорье, но когда те ударили по домам, стало ясно, что это враг.

"Мы приняли решение: готовим РПГ (ручной противотанковый гранатомет) к бою. Он у нас был только один. Мы вдвоем с сыном под руководством взводного приняли бой. Взводный с биноклем, лежа у забора, вел наблюдения. ведущий, командирский) приблизился к нам на расстояние метров 120-130, мой сын выбежал на открытое место посреди улицы, прицелился и выстрелил по нему из гранатомета.Сделав выстрел, помчался ко мне. Потом повторили все это еще раз В результате за короткий промежуток времени (секунд за 40) мы произвели три выстрела по командирскому танку. для РПГ, которые у нас были", — вспомнил боец тот бой.

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После удара парня командирский танк врага был уже не боеспособным и загородил дорогу всей русской колонне.

"Тогда россияне начали оттаскивать этот танк назад. За это время наши собратья принесли из машин, которые были спрятаны в лесу, гранаты для РПГ. Я брал те противотанковые гранаты и бежал с ними вдоль 17 секций забора под огнем зашедшего нам другого танка врага". с тыла Когда тот или иной танк выползал на улицу, наш командир взвода, сообщал нам об этом, и тогда мой сын выходил из укрытия, стрелял и бежал ко мне.Я снова заряжал гранатомет., а значит зорче и ловчее меня, рука у него крепче", — рассказывает дальше "Дракон".

После этого боя "Дракон", "Змей" и их подразделение еще два дня оставались в Дмитровке, пока не передали село военной администрации и полиции.

Украинские защитники добавили, что это сражение было первым в их жизни. В первый же день войны пошли записываться добровольцами в армию, но это не удалось сделать из-за высадившегося десанта на аэродроме в соседнем Гостомеле. Потому отец и сын ушли в Ирпень, нашли опорный пункт местной терробороны. Оружие получили в ночь с 24 на 25 февраля. Тогда их подразделение отошло к одному из мостов через реку Ирпень. Мама мальчика не знала, что он воюет вместе с отцом. Узнала после выхода сюжета.

Напомним, что отец с сыном погибли вместе, защищая Бахмута.